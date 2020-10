Weekly Beasts

A volte gli animali più comuni, quelli che guardiamo distrattamente passeggiando lungo un lago o un fiume, sono quelli che regalano maggiori soddisfazioni fotografiche: come nel caso – nella raccolta di questa settimana – di un’anatra a Mosca, che nuota in un riflesso pittoresco di case e colori autunnali. Poi è la stagione degli storni, che sono notevoli anche se non stanno facendo complesse coreografie aeree in città, ma volano su un campo riempendo l’inquadratura della macchina fotografica. Da guardare insieme a tre leoni, due saimiri boliviani e un gruccione codazzurra, tra gli altri.