L’ex ministro della Difesa messicano è stato arrestato a Los Angeles

Il generale Salvador Cienfuegos Zepeda, ex ministro della Difesa messicano, è stato arrestato giovedì notte al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles con l’accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. È la prima volta che un alto ufficiale messicano viene arrestato negli Stati Uniti per questi reati. A dare la notizia del suo arresto è stato il governo messicano.

Cienfuegos Zepeda, che era arrivato a Los Angeles con la sua famiglia, è stato ministro della Difesa del Messico dal 2012 al 2018, durante la presidenza di Enrique Peña Nieto. È stato arrestato per ordine della DEA, la Drug Enforcement Administration, l’agenzia federale antidroga statunitense.

A dicembre del 2019 Genaro García Luna, che era stato a capo dell’Agenzia investigativa federale del Messico dal 2001 al 2005, l’equivalente messicana dell’FBI, era stato arrestato a Dallas, in Texas, e accusato dalla procura distrettuale di New York di aver preso tangenti, mentre guidava l’agenzia, per proteggere il cartello della droga di Sinaloa, una delle più potenti organizzazioni criminali del Messico.