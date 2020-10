È morto il giornalista sportivo Gianfranco De Laurentiis

È morto a 81 anni il giornalista sportivo Gianfranco De Laurentiis. Era nato a Roma nel 1939, aveva iniziato la sua carriera nel Corriere della Sera e nel 1972 era entrato alla Rai. Dal 1993 al 1994 era stato direttore di TGS, la testata giornalistica sportiva della Rai. Aveva condotto numerose trasmissioni sportive di successo come EuroGol, Diretta Sport, Domenica Sport, Dribbling, Domenica sprint, “Ds” e Giostra del gol. Non si era occupato soltanto di calcio: dal 1997 al 2001 aveva infatti condotto Pole Position, il programma Rai in onda subito prima e subito dopo ogni Gran Premio di Formula 1.