Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus nell’ultimo giro di tamponi effettuato nel ritiro della Nazionale maschile portoghese a Lisbona, in cui l’attaccante della Juventus si trova dalla scorsa settimana. A comunicarlo è stata la federazione calcistica portoghese, la quale ha aggiunto che il giocatore è asintomatico e in isolamento. Nei tamponi effettuati al resto della squadra martedì mattina non sono state trovate altre positività. Ronaldo aveva giocato la scorsa settimana in amichevole contro la Spagna e domenica contro la Francia a Parigi in un incontro valido per la UEFA Nations League. Domani avrebbe dovuto giocare a Lisbona contro la Svezia, per poi fare ritorno a Torino per riprendere il campionato con la Juventus sabato a Crotone.