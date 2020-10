Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros, il più importante torneo al mondo giocato sulla terra, che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia. Domenica pomeriggio, Nadal ha battuto in finale il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5: una vittoria molto netta. Nadal, che ha 34 anni ed è numero 2 al mondo della classifica ATP, è uno dei tennisti più forti di tutti i tempi sulla terra e in carriera ha vinto il Roland Garros 13 volte, più di chiunque altro; Djokovic – 33 anni e numero 1 al mondo – ha vinto il Roland Garros una sola volta, nel 2016.