La Barcolana, una storica regata di Trieste, è stata annullata per la prima volta

La Barcolana, una storica e popolare regata velica che si tiene ogni anno a Trieste, è stata annullata per maltempo. La regata si tiene ogni anno dal 1969, quando venne organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano, ed è la prima volta nella sua storia che viene annullata.

Il suo nome completo, Regata Coppa d’Autunno Barcolana, è legato al fatto che normalmente si tiene nella seconda domenica di ottobre, a conclusione della stagione agonistica. È un evento tradizionalmente molto partecipato, sia dai velisti che dagli spettatori: nelle ultime edizioni sono state circa 300mila le persone che hanno seguito la regata sia dalle Rive di Trieste che dalle alture del Carso. La particolare conformazione del territorio attorno al Golfo di Trieste permette infatti di assistere alla gara da molti punti di osservazione. Il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, ha commentato che «c’è qualcosa di liberatorio nel fatto che il vento batta il Covid: abbiamo superato le difficoltà connesse all’organizzare Barcolana in questo contesto, e a fermarci in questa edizione è stato solo il nostro elemento naturale per eccellenza».