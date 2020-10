Il testo del nuovo decreto del governo sul coronavirus

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto legge approvato il 7 ottobre dal Consiglio dei ministri che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2020 e tutte le misure previste nel decreto della presidenza del Consiglio (DPCM) del 7 settembre. Il decreto inoltre introduce l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina e estende le situazioni in cui è obbligatorio indossarla.

Nel testo del decreto si legge che è obbligatorio indossare la mascherina «nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».