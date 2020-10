I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 8 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 4.458 nuovi casi di contagio da coronavirus e 22 decessi, per un totale di 338.398 casi e 36.083 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 4.283 (164 in più rispetto a ieri), di cui 358 nei reparti di terapia intensiva (21 in più di ieri). Sono stati inoltre analizzati 128.098 tamponi e testate 68.985 persone: è risultato positivo un tampone ogni 29.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Campania (757). Seguono Lombardia (683), Veneto (491), Lazio (359), Toscana (339), Piemonte (336), Sicilia (259) Puglia (248), Emilia-Romagna (184) e Liguria (152).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Napoli (448), Milano (282), Roma (256), Bari (175), Torino (166), Palermo (131), Firenze (121), Caserta (112), Vicenza (109) e Treviso (106)

