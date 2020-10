I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 7 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 3.678 nuovi casi di contagio da coronavirus e 31 decessi, per un totale di 333.940 casi e 36.061 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 4.119 (175 in più rispetto a ieri), di cui 337 nei reparti di terapia intensiva (18 in più di ieri). Sono stati inoltre analizzati 125.314 tamponi e testate 80.387 persone: è risultato positivo un tampone ogni 34.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Campania (544). Seguono Lombardia (520), Veneto (375), Lazio (357), Toscana (300), Sicilia (213), Piemonte (287), Puglia (196), Emilia-Romagna (193) e Liguria (176).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Napoli (432), Roma (221), Milano (182), Torino (159), Genova (115), Catania (89), Venezia (83), Treviso (82), Foggia (80), Latina (74), Firenze (72).

