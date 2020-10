È morta la presidente nazionale dell’Anpi Carla Nespolo

È morta a 77 anni Carla Nespolo, presidente dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. A dare la notizia è stata la segreteria nazionale dell’Anpi. Nespolo era nata a Novara nel 1943 ed era stata deputata del Partito Comunista dal 1976 al 1983, poi senatrice dal 1983 al 1992, prima con lo stesso PCI, poi con il Partito Democratico della Sinistra.

"Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissima Presidente nazionale, Carla Nespolo" Leggi il comunicato della Presidenza e Segreteria nazionali ANPI: https://t.co/ipaplNLMTa pic.twitter.com/bwnIUKoiE2 — A.N.P.I. Nazionale (@Anpinazionale) October 5, 2020

Nespolo era presidente dell’Anpi dal 2017, ed era stata la prima presidente donna dell’associazione e la prima non partigiana. Era un’insegnante ed era laureata in pedagogia. Durante la sua attività parlamentare era stata relatrice della legge per la riforma della scuola secondaria superiore e membro della Commissione di Vigilanza Rai.