Weekly Beasts

Tra le foto di animali fotogenici della settimana spiccano per la loro capigliatura le teste di un barbone a un concorso per cani, in una posa da star, e di un lama in una fattoria, in una posa da lama. Ma non passa inosservata nemmeno questa mucca con un copricapo floreale. Poi ci sono un cane sulle spalle del suo umano, e un animale milanese: la nutria dei Navigli. Restando in tema di roditori, potrebbe sorprendervi questo ratto addestrato a rilevare la presenza di mine in Cambogia, premiato per il suo lavoro. Per finire con i soli nomi meno comuni: due pudo e un iperodonte boreale.