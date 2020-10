Due membri dello staff della Juventus sono risultati positivi al coronavirus

La Juventus ha fatto sapere che due membri del suo staff sono risultati positivi al coronavirus: ha specificato che non sono né calciatori né membri dello staff tecnico o medico, ma l’intera squadra è stata messa comunque in isolamento fiduciario, come prevede il protocollo in vigore. Significa che chi risulterà negativo ai controlli potrà svolgere attività regolare di allenamento e partita, ma per ora non saranno consentiti contatti del gruppo con l’esterno.

La Juventus giocherà a Torino domenica contro il Napoli, nella terza giornata della Serie A. Sabato è stata annunciata anche la positività di due calciatori del Napoli, Piotr Zielinski e Eljif Elmas.