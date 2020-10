La Borsa di Tokyo ha interrotto gli scambi per la prima volta dal 1999

Il primo ottobre la borsa di Tokyo rimarrà chiusa per la prima volta da quando è stato adottato il sistema elettronico di scambi, nel 1999. La chiusura delle negoziazioni è dovuta a problemi tecnici e sembrerebbe riguardare anche altre borse più piccole del Giappone – quelle di Nagoya, Fukuoka e Sapporo – che utilizzano lo stesso sistema di scambio delle informazioni di Tokyo, che si è bloccato per motivi ancora da accertare. Il mercato azionario giapponese è il terzo più grande del mondo dopo quello statunitense e quello cinese.

Il segretario capo di gabinetto Katsunobu Kato e ha detto che il governo sta indagando sulle cause della sospensione. Alla domanda se si potrebbe trattare di un attacco hacker ha risposto che per il momento non è un’ipotesi di cui si sta parlando. In questi giorni altri mercati asiatici, come Cina, Hong Kong e Corea del Sud, sono chiusi per festività locali.