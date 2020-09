A Parigi un aereo ha infranto la barriera del suono e il boato è stato scambiato per un’esplosione

Mercoledì, attorno a mezzogiorno, a Parigi è stata sentito un forte boato, scambiato all’inizio per un’esplosione, ma che invece era il suono prodotto da un caccia che aveva abbattuto la barriera del suono. A chiarirlo, pochi minuti dopo, è stata la Prefettura di Parigi con un tweet sul suo profilo ufficiale. Il boato è stato sentito anche dai tennisti che stavano giocando una partita del torneo Roland Garros. Sui social network il boato era stato segnalato come un’esplosione anche da alcune agenzie di stampa internazionali.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ

— . (@wiIffff) September 30, 2020