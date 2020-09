È morta la cantante Helen Reddy

È morta a 78 anni la cantante australiana Helen Reddy, nota soprattutto per la canzone “I Am a Woman”, del 1972. Reddy era nata a Melbourne e aveva iniziato la sua carriere musicale negli anni Sessanta, dopo essersi trasferita negli Stati Uniti. Scrisse “I Am a Woman” insieme a Ray Burton e la canzone ottenne in breve un enorme successo, arrivando prima nella classifica Hot 100 di Billboard, la più citata e importante della musica statunitense, e divenendo un manifesto della controcultura e del femminismo. Negli anni successivi si dedicò anche alla recitazione, partecipando a film come Airport ’75, Elliot, il drago invisibile, Come ammazzare un miliardario e morire dal ridere e The Perfect Host. Alla sua vita nel 2019 è stato dedicato il film biografico I Am a Woman, in cui era interpretata da Tilda Cobham-Hervey.

