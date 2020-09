Oggi in Lombardia ci sarà uno sciopero dei treni dalle 10 alle 18

Per oggi, lunedì 28 settembre, è stato proclamato uno sciopero della circolazione ferroviaria in Lombardia dalle 10 alle 18. Lo sciopero è stato proclamato dall’Or.S.A (Organizzazione dei sindacati autonomi e di base) e Trenord ha informato che «i servizi regionali, suburbani, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale Malpensa Express potranno subire variazioni e/o cancellazioni». Per quanto riguarda quest’ultimo servizio, nel caso in cui non siano disponibili i treni, saranno organizzati degli autobus sostitutivi che porteranno da Milano Cadorna all’aeroporto di Malpensa, senza fermate intermedie, con partenza da via Paleocapa 1.

Lunedì 28/9 per sciopero indetto dal sindacato Orsa dalle 10 alle 18 la circolazione dei treni di Trenord potrà subire variazioni. Info al link: https://t.co/lHGnUwh7Mw pic.twitter.com/p0sSPyHjNC — Ufficio stampa (@Trenord_Press) September 25, 2020