Roma-Juventus in tv o in streaming

Roma-Juventus sarà uno dei posticipi della seconda giornata di Serie A: la partita inizierà alle 20.45. La Juventus, allenata da poche settimane da Andrea Pirlo, sarà alla sua seconda partita ufficiale della stagione dopo la convincente vittoria sulla Sampdoria nella prima giornata. La Roma invece ha perso a tavolino per 3-0 la prima partita contro il Verona per una irregolarità burocratica (sul campo era finita 0-0) ma nel precampionato aveva fatto intravedere ottime cose.

Dove vedere Roma-Juventus

La partita sarà trasmessa in diretta da Sky al canale 201. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.