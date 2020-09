Un aereo militare ucraino è precipitato vicino al confine con la Russia: ci sono almeno 22 morti

Almeno 22 persone sono morte dopo che un aereo militare ucraino è precipitato nei pressi di Kharkiv, in Ucraina, vicino al confine con la Russia. Altre due persone sono ferite gravemente, e ci sono tre dispersi. L’aeronautica ucraina ha fatto sapere che la maggior parte dei morti erano cadetti dell’accademia militare. Le cause dell’incidente non sono ancora note: l’amministrazione ucraina l’ha definita «una terribile tragedia» e ha aggiunto che l’aereo è precipitato durante un volo di addestramento.

#BREAKING: Multiple fatalities following military plane crash in northeast Ukraine pic.twitter.com/mnr7Js5Qha — I.E.N. (@BreakingIEN) September 25, 2020