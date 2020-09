Da oggi al 4 ottobre in Campania è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che reintroduce l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, per contrastare una nuova crescita dei contagi da coronavirus. L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto era stato rimosso lo scorso 22 giugno.

La decisione è arrivata dopo che ieri, 23 settembre, la Campania è risultata la regione italiana con il maggior numero di contagi giornalieri, con un tasso di incidenza settimanale di 24 casi ogni 100.000 abitanti: sempre ieri c’erano 22 persone ricoverate in reparti di terapia intensiva, 356 in reparti ordinari e 4.689 in isolamento domiciliare.