Il Bayern Monaco ha vinto la Supercoppa UEFA, il trofeo disputato dalle squadre vincitrici delle due coppe europee della passata stagione, dopo avere battuto in finale il Siviglia per 2 a 1. La partita, giocata a Budapest, in Ungheria, è iniziata con un gol del Siviglia, segnato da Ocampos su rigore al 13esimo del primo tempo. Al 34esimo ha pareggiato Goretzka, mentre il gol decisivo è stato segnato da Martinez durante il primo tempo supplementare.