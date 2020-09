Chi arriva in Italia da Parigi dovrà sottoporsi al test per il coronavirus

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di sottoporsi al test per accertare la positività al coronavirus per chi arriva in Italia da Parigi e «altre aree della Francia con significativa circolazione del virus». Speranza ha spiegato che «i dati europei non vanno sottovalutati» e che, anche se in Italia «oggi sta meglio di altri Paesi», è necessaria «ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora».