Robert W. Gore, inventore del tessuto Gore-Tex, è morto a 83 anni

L’inventore del tessuto sintetico Gore-Tex, Robert W. Gore, è morto giovedì scorso a 83 anni nella sua casa in Maryland. La notizia è stata data sabato da Amy Calhoun, portavoce della società W. L. Gore & Associates, di cui Gore fu presidente per quasi trent’anni. Nel 1969 inventò insieme al padre la più nota tra le membrane impermeabili e traspiranti, oggi presente in molti indumenti tecnici, ricavandola dal Teflon prodotto precedentemente dall’azienda DuPont. I due brevettarono la loro invenzione nel 1976 e dal 2006 sono membri della National Inventors Hall of Fame, l’associazione che annovera chi detiene un brevetto statunitense considerato di alto profilo tecnologico.