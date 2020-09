Centinaia di persone sono state arrestate durante le proteste di ieri a Minsk, in Bielorussia

Centinaia di persone sono state arrestate sabato a Minsk, la capitale della Bielorussia, in un nuovo giorno di proteste contro il governo del presidente Alexander Lukashenko. Tra le persone fermate c’è anche Nina Bahinskaya, una donna di 73 anni che negli ultimi mesi era diventata una delle manifestanti più in vista. Da ormai più di un mese in Bielorussia le manifestazioni più partecipate sono quelle della domenica: a quella di sabato ha partecipato qualche migliaio di persone, per la maggior parte donne.

