Weekly Beasts

Forse non saranno divertenti come gli animali del concorso Comedy Wildlife Photography Awards, che premia le foto più buffe di animali, ma c’è una buona selezione per ridere anche nelle foto bestiali di questa settimana: suricati abbracciati, un Ateli belzebù in contemplazione, la zampata di una leonessa ad un’altra, questa volpe argentata che sembra colta in flagrante ed uccelli dispettosi che giocano con le mascherine chirurgiche e gli occhiali degli umani. Per chi invece vuole passare il tempo ad indovinare di che animale si tratti partendo da nomi poco comuni può iniziare da una dendrogazza codaracchetta, o passare direttamente ai loro nomi in latino e indovinare cosa siano Leptoptilos crumeniferus, Sarcoramphus papa e Manouria emys.