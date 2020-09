C’è stata una sparatoria a Rochester, nello stato di New York: due persone sono morte e almeno 14 sono state ferite

C’è stata una sparatoria a Rochester, nello stato di New York. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale la sparatoria è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a una festa privata a cui partecipavano diverse decine di persone: due persone sono morte e almeno 14 sono state ferite. Al momento non è stato fatto nessun arresto.

Major Crimes is on the scene of a mass shooting on Pennsylvania Ave. @ there are fatalities. There will be a press briefing @ Goodman & Short St. in about 30 minutes.

— RPD Major Crimes Unit (@RPD_MCU) September 19, 2020