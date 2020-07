La Spal è retrocessa in serie B

La Spal è matematicamente retrocessa in serie B con quattro giornate di anticipo. Ieri la squadra di Ferrara è stata sconfitta in rimonta dal Brescia per 2-1. Con i suoi 19 punti ormai la Spal non può più raggiungere la terzultima in classifica, il Lecce, che ha 29 punti, e quindi ormai la retrocessione è inevitabile. Dopo il gol al 42° del primo tempo per il Brescia di Bryan Dabo, la Spal è stata raggiunta e poi superata da una doppietta di Zmrhal. La Spal torna così in Serie B dopo tre anni consecutivi in Serie A.

Può ancora sperare il Brescia che con la vittoria sulla Spal arriva a 24 punti. Per quanto riguarda la lotta salvezza c’è stata la vittoria del Genoa nel finale con il Lecce e della Sampdoria in casa del Parma rispettivamente per 2-1 e 3-2. Il Genoa è ora a 33 punti mentre la Sampdoria a 41 è quasi salva. È invece matematicamente salva la Fiorentina a 42 punti.