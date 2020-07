I quotidiani di oggi, domenica 19 luglio, aprono per lo più con lo stallo alla riunione del Consiglio Europeo – l’organo che riunisce i capi di stato e di governo dell’Unione Europea – dove tra venerdì e sabato i leader europei non sono riusciti a trovare un compromesso né sul Fondo per la ripresa, il principale strumento per stimolare la ripresa economica, né sul nuovo bilancio pluriennale dell’Unione. I giornali parlano poi dell’incendio alla cattedrale di San Pietro e Paolo di Nantes, in Francia, e delle novità di sabato sul coronavirus in Italia. Per quanto riguarda lo sport, viene dato spazio alla vittoria del Milan nell’anticipo serale della 34ª giornata di Serie A e ai Gran Premi di oggi di MotoGP e Formula 1, in Spagna e in Ungheria.