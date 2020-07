Fiorentina-Torino in TV e in streaming

Fiorentina-Torino è una delle partite di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 19.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Dopo gli ultimi quattro risultati utili consecutivi, la Fiorentina di Giuseppe Iachini si trova in tredicesima posizione a dieci punti dalla zona retrocessione. Il Torino ne ha due in meno e viene da una netta vittoria contro il Genoa. Entrambe sono in una posizione abbastanza sicura, ma puntano comunque a migliorare finché sarà possibile le loro stagioni, fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Dove vedere Fiorentina-Torino

Fiorentina-Torino verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Fiorentina (3-5-2) Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Badelj, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery

Torino (3-4-1-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Meite, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.