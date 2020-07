Dove vedere Sassuolo-Juventus stasera in TV

Sassuolo-Juventus è una delle partite di Serie A in programma stasera. Si gioca alle 21.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà trasmessa in diretta da Sky. Dopo il pareggio raggiunto con molta fatica nella partita di sabato contro l’Atalanta, la Juventus si è avvicinata ancora di più al nono Scudetto consecutivo. A sei giornate dal termine ha sei punti in più dell’Atalanta, che però ha già giocato ieri, e otto da Inter e Lazio. Stasera affronterà una delle squadre più in forma del campionato, il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che arriva da quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta in trasferta contro la Lazio. All’andata Juventus e Sassuolo pareggiarono 2-2 a Torino.

Dove vedere Sassuolo-Juventus

Sassuolo-Juventus verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

