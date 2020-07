Milan-Parma, dove vederla in TV stasera

Milan-Parma è una delle tre partite di Serie A in programma stasera alle 19.30. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta da Sky. Dopo il pareggio di domenica a Napoli, il Milan è settimo in classifica con quattro punti in più del Sassuolo, impegnato alle 21.45 contro la Juventus, e due in meno del Napoli. In queste ultime sei giornate di campionato deve mantenere la posizione per ottenere la qualificazione alla prossima UEFA Europa League. Gli avversari del Parma si trovano a metà classifica, dodicesimi, ma hanno ancora bisogno di un paio di punti per potersi ritenere salvi. All’andata il Milan vinse 1-0 al Tardini.

Dove vedere Milan-Parma

Milan-Parma verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Milan-Parma

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

Parma (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

***

