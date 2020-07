Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio della Stiria di Formula 1

Il pilota inglese Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio della Stiria di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito del Red Bull Ring a Spielberg, in Austria, dove la scorsa settimana si è corsa la prima gara della stagione. Nelle qualifiche di sabato, prima rinviate e poi pesantemente condizionate dalla pioggia, il campione del mondo della Mercedes ha preceduto Max Verstappen della Red Bull e lo spagnolo Carlos Sainz della McLaren. La Ferrari invece è ancora in difficoltà: Sebastian Vettel partirà decimo, una posizione davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Anche in condizioni completamente opposte a quelle di una settimana fa, le due monoposto italiane non sono state in grado di tenere il passo dei più veloci.

???? END OF QUALIFYING ???? TOP 10

Hamilton ????

Verstappen

Sainz

Bottas

Ocon

Norris

Albon

Gasly

Ricciardo

Vettel#AustrianGP 🇦🇹 #F1