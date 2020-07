Il Mugello ospiterà il secondo Gran Premio italiano del Mondiale 2020 di Formula 1

Dall’11 al 13 settembre 2020 il circuito del Mugello ospiterà per la prima volta nella sua storia un Gran Premio del Mondiale di Formula 1. Sul circuito toscano di proprietà della Ferrari — che lì festeggerà quindi il suo millesimo Gran Premio in Formula 1 — si correrà la prima gara della cosiddetta “seconda parte” del Mondiale 2020, una settimana dopo il Gran Premio d’Italia in programma a Monza tra il 4 e il 6 settembre. Sarà il quarto circuito italiano a ospitare una gara del Mondiale di Formula 1 dopo Monza, Imola e Pescara. Dopo il Mugello, la Formula 1 ha ufficializzato anche il Gran Premio di Sochi del 27 settembre.

