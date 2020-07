Venerdì 10 luglio ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma, che riguarderà l’intera rete di bus, filobus, tram, metropolitane e le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido.Lo sciopero è stato indetto dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal e durerà 24 ore. Durante lo sciopero sarà operativo il servizio per le fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Sempre venerdì 10 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un altro sciopero del sindacato USB non saranno effettuate alcune linee gestite da Roma Tpl.

I lavoratori iscritti a Faisa Cisal protestano per ottenere una adeguata fornitura di dispositivi di protezione durante l’epidemia da coronavirus e contro alcune misure operative previste per prevenire il contagio.