Fernando Alonso tornerà in Formula 1 nel 2021 con la Renault

Il pilota spagnolo Fernando Alonso — 38 anni a fine luglio — tornerà in Formula 1 nel 2021 con la Renault, scuderia francese con cui vinse due titoli mondiali consecutivi nel 2005 e nel 2006. Sostituirà l’australiano Daniel Ricciardo, prossimo pilota della McLaren. Alonso aveva lasciato la Formula 1 nel 2018 dopo quattro stagioni passate con la McLaren tra molte difficoltà e piazzamenti deludenti. Nel suo periodo di assenza ha però continuato a gareggiare, vincendo la 24 Ore di Le Mans nel 2018 e nel 2019 e la 24 ore di Daytona nel 2019.

Nel 2017 provò a vincere anche la 500 Miglia di Indianapolis, che però non terminò a causa di un guasto della sua auto: se l’avesse vinta si sarebbe poi aggiudicato la Tripla Corona dell’automobilismo, un riconoscimento che spetta a chi durante la propria carriera vince la 500 Miglia di Indianapolis, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 e la 24 Ore di Le Mans (nella storia dell’automobilismo solo un pilota ha ricevuto questo riconoscimento, l’inglese Graham Hill). A inizio 2020 Alonso aveva inoltre partecipato al Rally Dakar in Arabia Saudita con la Toyota.

“The signing of Fernando Alonso is part of Groupe Renault’s plan to continue its commitment to F1 and to return to the top of the field. His presence in our team is a formidable asset on the sporting level but also for the brand to which he is very attached." – Cyril Abiteboul pic.twitter.com/5hkhKqGd1V

