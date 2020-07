Le canzoni in cui ha messo le mani Ennio Morricone

Ennio Morricone, morto oggi a 91 anni, è stato uno dei più grandi compositori della seconda metà del Novecento: sebbene sia passato alla storia per le sue colonne sonore, soprattutto negli anni Sessanta si dedicò anche alla musica pop. Era di formazione classica – studiò tromba al conservatorio Santa Cecilia di Roma – ma in quegli anni l’industria discografica italiana della musica leggera era fiorente, per cui Morricone si prestò spesso a scrivere, dirigere l’orchestra e ad arrangiare – cioè a scrivere le partiture per i vari strumenti – per alcuni dei più grandi cantanti dell’epoca, da Mina a Luigi Tenco a Gino Paoli.

“Se telefonando” – Mina (1966)

Musica e arrangiamenti

“Abbronzatissima” – Edoardo Vianello (1963)

Arrangiamenti

“Quello che Conta” – Luigi Tenco (1962)

Musica

“Sapore di Sale” – Gino Paoli (1963)

Arrangiamenti

“C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” – Gianni Morandi (1966)

Arrangiamenti



“Buon Natale a Tutto il Mondo” – Domenico Modugno (1959)

Arrangiamenti



“Il barattolo” – Gianni Meccia (1960)

Arrangiamenti



“Una breve stagione” – Sergio Endrigo (1969)

Musica e arrangiamenti

“Il Mondo” – Jimmy Fontana (1965)

Arrangiamenti

“Guarda come dondolo” – Edoardo Vianello (1963)

Arrangiamenti