In Australia è stato imposto un nuovo lockdown per 300mila persone

Il governo dello stato di Victoria, in Australia, ha deciso di tornare a inasprire le misure restrittive per frenare l’epidemia da coronavirus. A partire dal primo luglio, e per un mese, 300mila persone residenti in più di 30 quartieri periferici a nord di Melbourne dovranno rimanere a casa e potranno uscire solo per gli acquisti essenziali, per esigenze sanitarie, di lavoro o per effettuare attività fisica.

Il nuovo lockdown è stato deciso dopo che nelle ultime due settimane sono stati registrati nuovi aumenti quotidiani dei contagi. Nello stato di Victoria martedì 30 giugno sono stati registrati 73 nuovi casi su 20.682 test effettuati, mentre lunedì erano stati 75. Le nuove restrizioni prevedono inoltre che bar e ristoranti potranno effettuare solo servizio di take-away e di consegna a domicilio.

We all have to dig deep to make this work.

To those residents going into local lockdown from midnight tonight – thank you in advance for what you’re about to do.

It's not easy. Not without sacrifice. But it is necessary.

Stay safe everyone. pic.twitter.com/izGKmXKjMQ

— Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) July 1, 2020