È morto l’attore e regista statunitense Carl Reiner: aveva 98 anni

È morto a 98 anni l’attore e regista statunitense Carl Reiner: la morte, per cause naturali, è stata confermata dalla sua assistente Judy Nagy a Variety. Reiner, nato a New York il 20 marzo del 1922, è stato uno dei più noti attori comici statunitensi e iniziò la sua carriera negli anni Cinquanta, formando una coppia comica insieme a Mel Brooks. I due insieme parteciparono a diversi programmi televisivi, esibendosi in vari sketch tra cui uno diventato molto celebre in cui Reiner intervistava Brooks che interpretava un uomo di 2mila anni.

Successivamente Reiner fu tra gli autori di una sitcom di grande successo, The Dick Van Dyke Show, con protagonista l’attore Dick Van Dyke. Recitò poi in alcuni film diretti da Norman Jewison (Quel certo non so che, L’arte di amare, e Arrivano i russi, arrivano i russi) e in seguito si dedicò anche alla regia: tra i film di cui fu regista si ricordano Lo straccione, Il mistero del cadavere scomparso, Ho perso la testa per un cervello e Ho sposato un fantasma, tutti con protagonista Steve Martin. Negli ultimi anni recitò in Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen, diretti da Steven Soderbergh, interpretando il ruolo di Saul Bloom.

Reiner è noto anche per essere il padre del regista Rob Reiner, avuto dalla moglie Estelle Lebold, morta nel 2008. Quest’ultima ebbe una piccola ma famosissima parte in uno dei film di maggiore successo del figlio, Harry, ti presento Sally: lei è la donna che ordina “quello che ha preso la signorina” (“I’ll have what she’s having” in originale), dopo il finto orgasmo di Meg Ryan nella scena del Katz’s Delicatessen di New York.