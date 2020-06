Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per punire più severamente chi danneggia statue o monumenti

Donald Trump ha detto di aver firmato un ordine esecutivo che prevede la possibilità dell’incarcerazione per chi negli Stati Uniti abbatte o danneggia statue. Sul suo profilo Twitter, Trump ne ha parlato come di “un ordine esecutivo molto forte” fatto “per proteggere monumenti, memoriali e statue e combattere la recente violenza criminale di chi ne ha abbattute o danneggiate alcune”, in quanto costruite per celebrare persone legate associati più o meno direttamente al passato coloniale e razzista dei paesi occidentali. Come ha fatto notare CNN, non è chiaro però se l’ordine esecutivo abbia introdotto molte differenze rispetto all’attuale Veterans’ Memorial Preservation Act, che già prevede l’arresto e pene fino a dieci anni di carcere per chi vandalizza o distrugge certi monumenti.

