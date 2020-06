Juventus-Lecce, dove vederla in TV e in streaming

Juventus-Lecce è la prima partita della 28ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta da Sky. La Juventus esordisce in casa nella ripresa del campionato pochi giorni dopo aver aumentato il suo vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Ora ha quattro punto di vantaggio sulla Lazio seconda e otto sull’Inter terza. Contro il Lecce è ampiamente favorita, anche se i pugliesi, dopo la sconfitta in casa contro il Milan, hanno sempre bisogno di fare punti per cercare di lasciare la zona retrocessione: in classifica sono terzultimi a pari merito con il Genoa.

Dove vedere Juventus-Lecce

Juventus-Lecce verrà trasmessa in diretta da Sky su Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Lecce (5-3-1-1) Gabriel; Paz, Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Babacar

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.