La Maratona di New York del primo novembre è stata annullata

La cinquantesima edizione della Maratona di New York, in programma domenica 1 novembre 2020, è stata annullata dopo che l’amministrazione della città e i responsabili dell’evento hanno ritenuto l’organizzazione troppo rischiosa per motivi legati all’epidemia. La più famosa e partecipata maratona al mondo, corsa annualmente sulle strade dei cinque distretti della città più grande degli Stati Uniti, si fermerà quindi per un anno: in cinquant’anni di storia era successo soltanto una volta, nel 2012 a causa dell’arrivo dell’uragano atlantico Sandy. Nella stessa giornata, inoltre, è stata annullata anche la Maratona di Berlino, prevista inizialmente il 27 settembre.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz

— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) June 24, 2020