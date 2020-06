È morto il regista Joel Schumacher

È morto Joel Schumacher, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Schumacher aveva 80 anni ed è morto a New York, di tumore. Era nato, sempre a New York, nel 1939 e aveva iniziato a lavorare nella televisione e nel cinema come costumista, diventando poi anche sceneggiatore e dirigendo nel 1981 il suo primo film: The Incredible Shrinking Woman.

I suoi film più famosi sono stati i due Batman diretti nel 1995 e nel 1997: Batman Forever e Batman & Robin. Il primo, in cui Batman è interpretato da Val Kilmer, andò molto bene; il secondo, con protagonista George Clooney, ebbe critiche molto negative.

Altri noti film di Schumacher sono Il cliente, Il fantasma dell’Opera e Il momento di uccidere. Il più recente, Trespass, uscì nel 2011 e ancora più di recente Schumacher aveva diretto alcuni episodi della serie Netflix House of Cards.

– Leggi anche: Che fine ha fatto Val Kilmer