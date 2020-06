I Golden Globe del 2021 sono stati spostati al 28 febbraio

La 78ª cerimonia di premiazione dei Golden Globe – gli importanti premi americani di cinema e serie tv – è stata spostata in conseguenza della pandemia da coronavirus. La Hollywood Foreign Press Association, l’associazione che assegna i premi, e la NBC, l’emittente che trasmette la cerimonia, hanno comunicato che l’evento si terrà il 28 febbraio e non, come inizialmente previsto, nei primi giorni di gennaio. Il 28 febbraio è tra l’altro il giorno in cui ci sarebbe dovuta essere la cerimonia di premiazione degli Oscar, a sua volta posticipata al 25 aprile.