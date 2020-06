La cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 è stata spostata al 25 aprile

La 93ª cerimonia di premiazione degli Oscar, inizialmente prevista per il 28 febbraio, è stata spostata al 25 aprile 2021 in conseguenza della pandemia da coronavirus e del suo impatto sull’industria cinematografica. Lo ha deciso l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’associazione che assegna gli Oscar. Secondo le nuove date, poter essere candidato agli Oscar un film dovrà essere uscito tra l’1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

