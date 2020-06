È morto Mario Corso, famoso ex centrocampista dell’Inter

Mario Corso, famoso ex centrocampista dell’Inter, è morto in ospedale, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni, a 78 anni. Corso fu uno dei simboli della cosiddetta “Grande Inter” di Helenio Herrera, la squadra che negli anni Sessanta vinse tre scudetti e due Coppe dei Campioni consecutive. Come calciatore fu famoso per le sue doti tecniche e per l’effetto che dava al pallone col suo piede sinistro, una discreta rarità per il calcio dell’epoca: fu l’inventore della punizione “a foglia morta”.

É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM pic.twitter.com/AqD47xWNtX — Inter (@Inter) June 20, 2020

Corso era nato a Verona e ha giocato per l’Inter dal 1957 al 1973, anni in cui mise insieme 502 partite e 94 gol. Dopo aver smesso di giocare diventò allenatore e fra gli anni Ottanta e Novanta lavorò con diverse squadre, fra cui anche l’Inter. Ottenne il suo ultimo incarico da professionista nel 1992 con l’Hellas Verona.