Celebripost

Dopo i mesi di pausa per l’epidemia di coronavirus, nelle ultime settimane piano piano sono ricominciati eventi e manifestazioni, seppure con tutte le precauzioni del caso: e quindi hanno cominciato a farsi rivedere in giro un po’ di facce note. Tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana ci sono soprattutto politici e personaggi di rappresentanza: Giuseppe Conte agli Stati generali dell’economia, Justin Trudeau che si getta la giacca sulla spalla, chi si dà il gomito invece della mano come il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, chi si tiene a distanza come il principe Carlo e chi si prova la febbre come il principe William. Ma sono tornati anche un po’ di attori: Dave Franco e Alison Brie alla proiezione dell’horror The Rental in un drive-in in California e Tiffany Haddish a una manifestazione per i diritti degli afroamericani e contro la violenza della polizia. Andando avanti con Novak Djokovic, Pharrell Williams, John Legend e il papa emerito Benedetto XVI.

