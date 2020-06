Le foto del primo giorno di maturità, diverso dal solito

Oggi sono iniziati gli esami di maturità per gli studenti delle scuole superiori italiane. Come si vede bene dalle prime foto uscite in mattinata, gli esami si tengono in presenza, ma con attenzione alle distanze fisiche di sicurezza e, in alcune scuole, anche all’aperto. Quest’anno, diversamente dagli anni scorsi, il ministero dell’Istruzione ha deciso che, per ridurre al minimo il rischio di diffusione del coronavirus, gli studenti ammessi non dovranno sostenere prove scritte ma solo sottoporsi alla prova orale. Le commissioni sono composte da sei insegnanti interni e un presidente esterno.