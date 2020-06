John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha scritto nel suo libro che Donald Trump cercò l’aiuto di Xi Jinping per farsi rieleggere

John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, ha scritto nel suo libro – che ancora deve uscire – che Trump cercò l’aiuto del presidente cinese Xi Jinping per farsi rieleggere. Ne parlano i principali media statunitensi: il New York Times, per esempio, ha scritto che secondo il libro di Bolton Trump «chiese a Xi Jinping di far comprare alla Cina prodotti agricoli statunitensi, così da aiutare la sua possibile rielezione grazie al voto degli stati più agricoli».

Del libro di Bolton, che tra le altre cose potrebbe contraddire la difesa di Trump nel processo di impeachment, si parla da mesi: racconta il suo lavoro alla Casa Bianca, si intitola The Room Where It Happened e la sua uscita è prevista per il 23 giugno.