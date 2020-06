Il Bayern Monaco ha vinto il suo ottavo campionato consecutivo di Bundesliga

Il Bayern Monaco ha vinto il suo ottavo campionato di Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, grazie alla vittoria per 1 a 0 ottenuta martedì contro il Werder Brema. Quella di martedì è stata la settima vittoria consecutiva del Bayern Monaco dalla ripresa del campionato dopo l’interruzione per il coronavirus, e la sedicesima nelle ultime 17 partite.

Per il Bayern Monaco è il 29esimo titolo in Bundesliga nella sua storia. Nella stagione in corso, la squadra è inoltre in finale di Coppa di Germania, trofeo che si giocherà contro il Bayer Leverkusen, e in Champions League.