Weekly Beasts

Molte delle foto di questa raccolta vengono dagli zoo che hanno cominciato a riaprire in tutto il mondo, dopo le chiusure dovute all’emergenza coronavirus. Tra queste c’è la foto di un koala e di un vombato che nei lunghi mesi di isolamento sono diventati inseparabili, quella di una scimmia presa dai suoi pensieri e quella di due fratelli elefanti che fanno una specie di trenino. Negli acquari ci sono lontre che fanno le bolle sott’acqua, pinguini giocherelloni e una lucertola molto grossa (o un drago molto piccolo). In libertà, invece, una tartaruga dimessa dopo un’operazione chirurgica, una volpe fradicia sotto la pioggia e un cane che corre in spiaggia al tramonto, ora che si può uscire di nuovo.