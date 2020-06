In Lombardia l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto è stato esteso fino al 30 giugno

In Lombardia l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto quando ci si trova in luoghi pubblici è stato esteso fino al 30 giugno. Il provvedimento è contenuto in un’ordinanza firmata venerdì 12 giugno dal presidente della regione Attilio Fontana (PDF), insieme ad altri che prorogano di due settimane le regole già valide per le attività lavorative e ricreative.

